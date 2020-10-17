محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، أن الفريق سيظهر شخصيته خلال لقاء الرجاء المغربي، مشيراً إلى أن خوض لقاء الإياب في القاهرة يمنحه أفضلية نظرية فقط.
ويلتقي الزمالك بنظيره الرجاء المغربي، غدا الأحد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال باتشيكو في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف": "لعبنا خمس مباريات في 15 يوماً ولاعبو فريقي يشعرون بالإجهاد، وآمل ألا ينعكس ذلك على هذه المباراة الهامة".
وأضاف: "نواجه بطل المغرب الذي أهنئه على الفوز بلقب الدوري، سنظهر شخصيتنا وطموحنا لأن هدفنا هو الوصول للنهائي".
واختتم باتشيكو تصريحاته: "هي مباراة من شوطين وستحسم في الجزء الثاني وهو مباراة الإياب بالقاهرة، خوض لقاء الإياب بملعبنا يمنحنا أفضلية نظرية فقط، كل الفرق التي بلغت نصف النهائي قوية وفرصها متساوية".
كانت هذه تفاصيل خبر باتشيكو: اللاعبون يشعرون بالإجهاد.. وسنحسم التأهل في مباراة العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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