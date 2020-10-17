كلوب: لست في حالة مزاجية تسمح بالحديث عن إبداع صلاح ولا هو يريد ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

رفض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الحديث عن تألق لاعبه محمد صلاح بعد الوصول للهدف رقم 100، قائلًا الوقت غير مناسب من أجل مناقشة هذا الأمر بعد التعادل مع إيفرتون في بريميرليج.

وأحرز محمد صلاح هدفًا لليفربول أمام إيفرتون بديربي ميرسيسايد، ليصل إلى 100 هدف خلال مسيرته بقميص الريدز في كافة البطولات.

وقال كلوب، في تصريحاته، ردًا على سؤال حول تألق محمد صلاح: "أتمنى أن تجدوا في مذكراتكم شيئا يخبرنا كم مرة تحدثت عن مدى روعة محمد صلاح".

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وتابع: "أنا لست في حالة مزاجية تجعلني أتحدت عن هذا الآن، ولا حتى محمد صلاح يرغب في الحديث عن هذا الأمر في هذا التوقيت."

وتحدث عن حالة فيرجيل فان دايك، قائلًا: "الأمر ليس جيدًا، فيرجيل يلعب وهو يعاني من آلام لكن هذه المرة هو لم يلعب، هذا ليس جيدًا، لقد لعب العديد من المباريات على التوالي لكنه لم يتمكن من الاستمرار على هذا الأمر".

وواصل: "الكرة ركلة جزاء واضحة وفقًا لما شاهدته، لكن بعد ذلك رأينا راية التسلل، لذلك لم تتم مراجعة لعبة الخطأ، ليس لدينا قدرة على اتخاذ القرار".