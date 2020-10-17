"ليفربول سيعاني".. أبوتريكة يعدد مزايا هدف صلاح في إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

عدد محمد أبوتريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق مزايا الهدف الذي أحرزه الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفاً في تعادل ليفربول وإيفرتون 2-2 بالجولة الـ5 للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي.

ويعد الهدف الذي سجله صلاح في مباراة اليوم هو الهدف رقم 100 له في 159 مباراة شارك بها مع فريق ليفربول.

وقال أبوتريكة في تحليله للمباراة عبر قناة "بي إن سبورتس" "تصرف صلاح في الهدف رائعاً للغاية، أحد أدوار المهاجم أن تنتظر أخطاء المدافعين وتسجل أهدافاً مميزة".

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وتابع "تحضير صلاح لاتخاذ القرار السريع كان جيداً، التصويب من لمسة أولى كان بشكل رائع، مهاجم أخر قد تجده يسدد في السماء، أن تُحرز هدفك رقم 100 في مباراة ديربي فهذا أمر رائع بكل تأكيد".

وشدد "من الممكن لصلاح أن لا يقدم أداء كبير لكن يظهر في بعض اللحظات ويصنع الفارق، هذا دور اللاعب الكبير".

وصرح "أعتقد أن ليفربول سوف يعاني بسبب غياب أليسون وكذلك فان دايك للإصابة، المنظومة الدفاعية سوف تتأثر".

واختتم "مباراة ديربي رائعة، كلوب وأنشيلوتي لم يسع أي منهما للتعادل، اللعب من أجل المكسب، والقتال لأخر دقيقة، كل أحداث كرة القدم كانت في المباراة، 4 أهداف وجدل تحكيمي وتقنية فيديو وحالة طرد".