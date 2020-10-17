هدف ملغى مثير للجدل يتصدر المشهد في تعادل إيفرتون وليفربول (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شهدت مباراة إيفرتون وليفربول إثارة كبيرة في قمة الجولة الخامس بديربي ميرسيسايد بعدما انتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل جانب.

ورغم تفوق ليفربول في البداية بهدف سجله النجم السنغالي ساديو ماني إلا أن إيفرتون وقف صامدًا ليسجل مايكل كين هدف التعادل.

الشوط الثاني شهد إثارة كبيرة بعدما سجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني والسادس له في الموسم لكن دومينيك كالفيرت ليوين تمكن من تسجيل التعادل ورفع رصيده من الأهداف إلى سبعة لينفرد بصدارة الهدافين.

المباراة شهدت إثارة كبيرة من خلال تعرض فيرجيل فان دايك لإصابة قوية إثر تدخل عنيف من الحارس بيكفورد في الدقيقة 11.

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الحكم لجأ إلى تقنية الفيديو "var" من أجل تحديد وضع بيكفورد إلا أن الإعادة أوضحت أن فان دايك كان متسللاً.

الشوط الثاني وتحديدًا في الدقائق الأخيرة شهدت إثارة كبيرة من خلال تعرض البرازيلي ريتشارليسون لعقوبة الطرد المباشر بعد تدخل عنيف على لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا.

اللقطة الأبرز كانت في الدقيقة 90+2 من خلال هدف سجله قائد ليفربول جوردان هندرسون إلا أن تقنية الفيديو تدخل ليحرم "الريدز" من النقاط الثلاث بسبب تسلل على ساديو ماني وسط احتجاج من المدرب يورجن كلوب ولاعبيه.

وأصبح وضع ليفربول بطل بريميرليج في المركز الثاني برصيد عشر نقاط ليصبح في المركز الثاني مؤقتًا لحين نهاية مباريات الجولة، في المقابل حافظ الغريم إيفرتون على وضعه في القمة ليصبح رصيده 13 نقطة.