مهاجم إيفرتون ينفرد بصدارة هدافي بريميرليج بهدف قاتل في ليفربول (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
انفرد دومينيك كالفيرت لوين مهاجم نادي إيفرتون، بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعدما سجل هدف قاتل في شباك ليفربول.
وأحرز كالفيرت لوين هدفاً قاتلاً لإيفرتون في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، ليتعادل لفريقه بعد أن كان متأخراً بهدفين لهدف.
وانطلق لوكاس ديني لاعب إيفرتون في الدقيقة 81 من زمن اللقاء، من الجبهة اليسرى وقام بتمرير كرة عرضية رائعة، قابلها كالفيرت لوين برأسية رائعة سكنت شباك الحارس أدريان ليُعادل النتيجة لإيفرتون.
وتصدر كالفيرت لوين قائمة هدافي بريميرليج برصيد 7 أهداف، ليفض الشراكة مع كل من محمد صلاح لاعب ليفربول، سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبر أصحاب الـ6 أهداف في الدوري الإنجليزي.
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