الهدف 100.. صلاح يسجل في إيفرتون ويقتحم صراع الهدافين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام

استطاع محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، أن يسجل في شباك الغريم إيفرتون في اللقاء الذي يقام على ملعب "جوديسون بارك" ضمن حسابات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الإنجليزي.

صلاح سدد هدفًا رائعًا في الدقيقة 72 من زمن أحداث المباراة بتصويبة من داخل منطقة الجزاء ليرفع النجم المصري رصيده من الأهداف إلى ستة أهداف.

وتساوى صلاح في رصيد الأهداف مع الثنائي الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام هوتسبير، ودومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون.

صلاح رفع رصيده من الأهداف مع ليفربول إلى 100 هدف في 159 مباراة، ليصبح ثالث أسرع لاعب يدخل نادي المائة مع ليفربول، بعد كل من روجر هانت (144 مباراة) وجاك باركنسون (153 مباراة).