بالفيديو.. فان دايك يغادر ديربي ميرسيسايد مصاباً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:

غادر فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، مباراة فريقه أمام إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

وتعرض فان دايك للإصابة في الدقيقة 7 بعد تدخل قوي مع جوردان بيكفورد حارس إيفرتون داخل منطقة الجزاء.

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وطالب فريق ليفربول بركلة جزاء بعد التدخل العنيف من بيكفورد، ولكن الهولندي كان في موقف تسلل قبل الحصول على الكرة.

وخرج فان دايك من أرض الملعب لتلقي العلاج، ولكن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، قرر إخراجه من أرض الملعب والدفع بجو جوميز بدلاً منه.

ويغيب فان دايك عن ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ سبتمبر عام 2018 عند إصابته في مباراة ساوثهامبتون.