تقارير: عرض "قياسي" لحميد أحداد من الدوري القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن حميد أحداد لاعب الزمالك والتي انتهت إعارته مع الرجاء المغربي، يملك عرضًا من جانب فريق أم صلال القطري مقابل 3 مليون دولار.

وكان نادي الرجاء قد حصل على خدمات أحداد لمدة موسم واحد، انتهى خلال الأيام الماضية وسط رفض من الزمالك تمديد الإعارة للنادي المغربي.

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وحسبما أفاد موقع Le360 فإن اللاعب المغربي تلقى عرضًا من جانب نادي أم صلال القطري مقابل 3 مليون دولار من أجل الانتقال إلى صفوفه وهو ما جعل إدارة الزمالك ترفض فكرة تمديد الإعارة للرجاء.

وكان هشام أيت منا رئيس نادي شباب المحمدية الصاعد حديثُا للدوري المغربي الممتاز قد أعلن الشهر الماضي عن اقتراب التوصل لاتفاق مع الزمالك من أجل ضم اللاعب.

ووجه حميد أحداد رسالة وداعية إلى جماهير الرجاء بعد نهاية مشواره مع الفريق.