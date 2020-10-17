فيرنر يقود هجوم تشيلسى أمام ساوثهمبتون

أعلن فرانك لامبارد المدير الفنر لتشيلسى عن تشكيل فريقه لمواجهة ساوثهامبتون، في المبارة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدورى الإنجليزى. وجاء تشكيل تشيلسى كالتالى:- في حراسة المرمى: كيبا. الدفاع: أزبليكويتا – كريستينسين – زوما – تشيلويل. Advertisements الوسط: جورجينيو – كانتى – ماونت . الهجوم : هافيرتيز – بوليسيتش – فيرنر. ويحتل تشيلسى المركز السابع في ترتيب الدورى الإنجليزى حتى الآن برصيد 7 نقاط بعد أن خاض 4 لقاءات في البطولة، بينما يأتى ساوثهامبتون في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

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