الرياضة: رسائل إعلامية ولافتات على أسوار 4300 مركز شباب

في إطار الحملة القومية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، في نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث الشباب بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بمحافظات الجمهورية تحت شعار" شارك كن إيجابي "

بدأت مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية بتزيين أسوارها برسائل إعلامية ولافتات تحث المواطنين والشباب علي المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب المقبلة خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 5 نوفمبر .

وكتب على اللافتات رسائل متنوعه أبرزها" انزل شارك صوتك أمانة،بصوتك يبدأ

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التغيير شارك وتصنع مستقبلك،صوتك أمل جديد لبلدك انزل شارك، انزل وشارك وخليك إيجابي"

أعلنت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية بمحافظات الجمهورية لتذليل أية صعوبات قد تواجه المشاركين، تكوين كوادر شبابية من أعضاء برلمان الشباب والمتطوعين والفرق الكشفية والجوالة وأندية الفتاة وأعضاء شباب يدير شباب وأعضاء صفحة مراكز شباب مصر أمام مقار اللجان الانتخابية لمساعدة الناخبين من كبار

السن وذوي الإعاقة للتنظيم خارج مقار اللجان مع إتباع التدابير والإجراءات الاحترازية لسلامة المشاركين بالعرس الانتخابي وذلك من خلال التنسيق بين مديريات الأمن والشباب والرياضة بالمحافظات.

وجدير بالذكر أعلنت الهيئة العليا للانتخابات بإجراء الانتخابات على مرحلتين الأولى"فردي وقوائم" في دوائر 14 محافظة خلال الفترة من24-25 أكتوبر الجاري والتي تضم محافظات (الجيزة ،الفيوم،بني سويف، المنيا،أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان،

البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح)

تستكمل الحملة القومية "شارك ...كن إيجابي" اللقاء التثقيفي والتوعوي الثاني غدًا بمركز شباب إبشواي محافظة الفيوم بمشاركة الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعدد من الكيانات الشبابية بالمحافظة.