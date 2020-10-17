نابولي يسحق أتالانتا برباعية في الشوط الأول

سحق فريق نابولي ضيفه أتالانتا برباعية نظيفة في الشوط الأول، في المباراة المقامة بينهما على سان باولو، في إطار منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وافتتح هيرفينج لوزانو التسجيل في الدقيقة 23 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيق 27 وعزز درايس ميرتنز الهدفين لنابولي في الدقيقة 30، وقبل انتهاء الشوط الأول سجل ديفيد

أوسمين الهدف الرابع.

وقبل مباراة اليوم، يتصدر أتالانتا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط من فوز في أول 3 جولات بالكالتشيو.

بينما كان يقبع فريق نابولي في المركز الثامن برصيد 5 نقاط، من فوز وتعادلين.