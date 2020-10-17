سحق فريق نابولي ضيفه أتالانتا برباعية نظيفة في الشوط الأول، في المباراة المقامة بينهما على سان باولو، في إطار منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وافتتح هيرفينج لوزانو التسجيل في الدقيقة 23 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيق 27 وعزز درايس ميرتنز الهدفين لنابولي في الدقيقة 30، وقبل انتهاء الشوط الأول سجل ديفيدأوسمين الهدف الرابع.
وقبل مباراة اليوم، يتصدر أتالانتا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط من فوز في أول 3 جولات بالكالتشيو.
بينما كان يقبع فريق نابولي في المركز الثامن برصيد 5 نقاط، من فوز وتعادلين.
كانت هذه تفاصيل خبر نابولي يسحق أتالانتا برباعية في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.