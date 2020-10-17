في مباراة جنونية.. التعادل الإيجابي يحسم موقعة إيفرتون وليفربول في ديربي الميرسيسايد

انتهت مباراة إيفرتون وليفربول، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، خلال اللقاء الذي جمعهما على ستاد جوديسون بارك، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة أحداثها جنونية.
افتتح ساديو ماني الهدف الاول لفريق ليفربول، في الدقيقة 3 من عمر المباراة من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعدما استقبل كرة عرضية من اَندي روبرتسون.
بينما تعادل كين لفريق إيفرتون في الدقيقة 20، منضربة رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.
قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 71 من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لبيكفورت حارس مرمى إيفرتون.
ثم سجل كالفيرت لوين، الهدف الثاني لـ إيفرتون في الدقيقة 80 من ضربة رأسية قوية سكنت الزاوية اليسرى أدريان.
وسجل هندرسون هدفًا في الدقيقة 92 لكن حكم الفار ألغاه بداعي التسلل.
وخرج فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول مصابًا، بعد تدخل قوي مع حارس إيفرتون جوردن بيكفورت، ودخل جو جوميز بديلًأ له.
وبتلك النتجية يواصل إيفرتون نتائجه الإيجابية في الموسم الجديد، حيث لم يتلقى أي هزيمة من بداية الدوري، إذ فاز في 4 مباريات وتعادل في واحدة، معتليًا صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 13 نقطة.
بينما فشل ليفربول في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، بعد الهزيمة أمام أتسون فيلا في اللقاء الماضي، ويأتي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.
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