محمد صلاح يحطم ر قم قياسى جديد مع ليفربول ويدخل نادي المائة

حطم اللاعب الدولى المصرى محمد صلاح ، نجم فريق ليفربول الحالى، رقم قياسى وتاريخى جديد مع ليفربول ، بعد تسجيله هدف ليفربول الثانى أمام إيفرتون في المبارة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدورى الإنجليزى.

ودخل محمد صلاح نادي المائة مخع ليفربول بعد هدف اليوم، ليصبح ثالث أسرع لاعب يسجل مائة هدف مع ليفربول في تاريخ الريدز في 159 مباراة، بعد كلا من روجر هانت (144 مباراة) وجاك باركينسون (153 مباراة).

وأحرز محمد صلاح هدفه في مباراة اليوم امام إيفرتون ، بالدقيقة 71 من زمن المبارة بعد تسديدة صاروخية سكنت الشباك.

وتمكن صلاح من تسجيل 79 هدفا في الدوري الإنجليزي، و19 هدفا في دوري أبطال أوروبا، وهدف في التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية، وهدف في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مع الفريق الإنجليزي الأحمر.