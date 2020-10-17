شاهد... الوداد المغربي يسخر من الأهلى قبل الموقعة المرتقبة

سخر نادي الوداد المغربي من الأهلي المصرى، قبل المبارة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور النصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمى لنادي الوداد المغربى

تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر مستشهدًا بصورة من آخر نهائى لعب بينه وبين الأهلى قائلًا : "مرحبًا الأهلى سعداء بلقائكم مرة أخرى هذا المساء، هنا وقفنا آخر مرة" .



يذكر أن تمكن الوداد المغربى من خطف بطولة دورى أبطال أفريقيا عام ٢٠١٧ من الأهلي، بعد أن تعاطل الفريقين في مصر إيجابيًا بهدف لنظيره، بينما فاز الوداد على أرضه بهدف نظيف أحرزه اللاعب وليد الكيرتى.