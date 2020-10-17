يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف مباراة الهلال والعين فى الدوري السعودي، فى إحدي مباريات اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، ضمن منافسات الجولة الأفتتاحية للموسم الكروي الجديد 2020-21.

تنطلق مباراة الهلال والعين فى تمام الساعة 20:15 بتوقيت مصر، 21:15 بتوقيت السعودية، 18:15 بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب ستاد جامعة الملك سعود.

تنقل المباراة على القناة السعودية الرياضية الاولي، بصوت المعلق الرياضي “عيسي الحربين”.

ويستهل الهلال اليوم حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بمواجهة سهلة أمام العين الصاعد للمرة الأولى إلى دوري النخبة السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ولم يسبق للهلال أن خسر مباراته الأفتتاحية في دوري المحترفين منذ انطلاقته في موسم 2008-2009، كما أنه لم يفقد خلال تلك المباريات سوى نقطتين فقط بالتعادل أمام هجر 2-2 عام 2013.

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وأجرى الهلال صفقات محدودة، حيث تعاقد مع الحارس عبدالله الجدعاني وفواز الطريس وقام بشراء عقد المهاجم صالح الشهري الذي لعب معه في الموسم الماضي بنظام الإعارة، في حين لم يبرم أي صفقة على مستوى اللاعبين الأجانب رغم مغادرة قائده البرازيلي كارلوس إدواردو مع نهاية الموسم إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وكان الهلال قد استبعد من دوري أطال آسيا بعد ضمان تأهله إلى ثمن النهائي، بسبب عدم وجود العدد الكافي من لاعبيه في آخر مبارياته في دور المجموعات، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في صفوفه.

أما العين الذي يتواجد مع الكبار للمرة الأولى، فجاء استعداده متأخراً، ولم يُعلن عن مدربه ولاعبيه الأجانب إلا قبل أيام ما قد يصعب مهمته بوجه الهلال.

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