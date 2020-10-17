يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف مباراة أرسنال ومانشستر سيتي فى الدوري الانجليزي، فى قمة مباريات اليوم السبت 17-10-2020، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

تبدأ مباراة ارسنال ومانشستر سيتي فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش، على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس إتش دي (1،2)، بصوت المعلق الرياضي “خالد حدي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورت، وقناة كانال سبورت.

يدخل مانشستر سيتي المباراة فى المركز الحادس عشر برصيد أربعة نقاط من ثلاث مباريات خاضها في البريميرليج، حيث حقق فوز وهزيمة وتعادل، وتعادل بالجولة الماضية أمام نادي ليدز 1-1. وتسعي كتيبة المدرب الاسباني “بيب جوارديولا” لحصد نقاط المباراة الثلاثة ليصل إلى النقطة السابعة والدخول فى المنافسة على لقب الدوري من بوابة ضيفه ارسنال.

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فى المقابل يدخل آرسنال المباراة وهو فى المركز الثامن برصيد ٦ نقاط من ثلاثة مباريات خاضها في البريميرليج، تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين وتلقى هزيمة وحيدة أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ويسعى رجال المدرب “ميكيل آرتيتا” للحصول على نقاط المباراة حيث أن الفوز يمكنهم من الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى.

آخر لقاء جمع بين الفريقين كان في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وانتهى بفوز الجانرز بهدفين مقابل لاشيء، فى المباراة التي اقيمت على ملعب ويمبلي بلندن.

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