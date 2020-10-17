بث مباشر | مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم السبت في الدوري الانجليزي بين آرسنال ومانشستر سيتي، المقرر لها على ملعب طيران الاتحاد.

تنطلق مباراة آرسنال ومانشستر سيتي ضمن الجولة الخامسة من البريميرليج، في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش ، 18:30 بتوقيت مصر ، 19:30 بتوقيت السعودية ، في أجواء غائمة، حيث ستقل درجات الحرارة عن 10 بعد بدايتها.

يُنقل اللقاء على قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق الرياضي البحريني خالد الحدي، بالاضافة إلى قناة كانال بلوس 2 البولندية، وقناة سكاي سبورتس البريطانية، وقناة سكاي سبورت إيطاليا، وقناة سكاي سبورت 1 الألمانية.

يدخل آرسنال المباراة وفي جعبته 9 نقاط من ثلاث انتصارات وخسارة، محتلاً المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن إيفرتون المتصدر.

ويسعى مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا لاستعادة توازنه في جدول ترتيب البريميرليج بعدما خسر أمام ليستر سيتي 5/2 وتعادل مع ليدز يونايتد 1/1 في الجولتين الماضيتين.

واستطاع آرسنال تحقيق الفوز في آخر مواجهة له أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2/0 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي يوم 18 يوليو 2020.

لكن مانشستر سيتي لديه الأفضلية أمام آرسنال في الدوري، حيث هزمه ذهابًا وإيابًا خلال الموسم الماضي بنفس النتيجة (3/صفر).

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وتوقفت انتصارات آرسنال على مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي منذ تاريخ 21 ديسمبر 2015، عندما سجل ثيو والكوت وأوليفيه جيرو خلال الشوط الأول مقابل هدف متأخر سجله يايا توريه، وجميعهم رحلوا عن الفريقين فيما بعد.

يغيب عن صفوف مانشستر سيتي في مباراة اليوم نجم الموسم الماضي وصاحب لقب أفضل لاعب وسط في أوروبا “كيفين دي بروينه” بداعي إصابة تعرض لها خلال مباراة إنجلترا وبلجيكا ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ومن المحتمل مشاركة سيرخيو أجويرو وجابرييل جيسوس ورحيم سترلينج وزينشينكو مع مانشستر سيتي في هذه المباراة، ولو كبدلاء.

أما آرسنال فيغيب عنه تشامبيرز وبابلو ماري ومارتينيلي وموستافي، مع وجود شكوك حول لحاق الثنائي سميث روي وكيران تيرني بالمباراة.

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مانشستر سيتي 0-0 آرسنال

???? ملعب طيران الاتحاد (مانشستر)

???? الدوري الإنجليزي الممتاز (الجولة 5)

تنطلق بعد قليل..