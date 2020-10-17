شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعاقد مع مدافع المحلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد مسؤولو إنبى مع محمد سامي، مدافع غزل المحلة الصاعد حديثا لدورى الأضواء، في إطار خطة مجلس إدارة الفريق البترولي في تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جيدين من القسم الثانى بسبب المغالاة المالية في أسعار اللاعبين بالدورى الممتاز.
ويحاول مجلس إدارة إنبى بناء فريق من صغار السن والمحافظة عليه ليستطيع من خلاله العودة لمنصات التتويج من جديد والمنافسة على المربع الذهبى للمشاركة من جديد بالبطولات القارية، خاصة أن التجربة نجحت الموسم الحالي وبات الفريق قريبًا من احتلال المركز الخامس تحت قيادة حلمى طولان المدير الفني للفريق .
ولفت محمد سامى الملقب الأنظار في دوري القسم الثاني مع فريق غزل المحلة بسبب ظهوره بشكل جيد ومساهمته بشكل قوي في عودة زعيم الغربية للأضواء من جديد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
105,159
-
تعافي
98,089
-
وفيات
6,099
كانت هذه تفاصيل خبر إنبى يتعاقد مع مدافع المحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.