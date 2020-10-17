شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعاقد مع مدافع المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد مسؤولو إنبى مع محمد سامي، مدافع غزل المحلة الصاعد حديثا لدورى الأضواء، في إطار خطة مجلس إدارة الفريق البترولي في تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جيدين من القسم الثانى بسبب المغالاة المالية في أسعار اللاعبين بالدورى الممتاز.

ويحاول مجلس إدارة إنبى بناء فريق من صغار السن والمحافظة عليه ليستطيع من خلاله العودة لمنصات التتويج من جديد والمنافسة على المربع الذهبى للمشاركة من جديد بالبطولات القارية، خاصة أن التجربة نجحت الموسم الحالي وبات الفريق قريبًا من احتلال المركز الخامس تحت قيادة حلمى طولان المدير الفني للفريق .

ولفت محمد سامى الملقب الأنظار في دوري القسم الثاني مع فريق غزل المحلة بسبب ظهوره بشكل جيد ومساهمته بشكل قوي في عودة زعيم الغربية للأضواء من جديد.