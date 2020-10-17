شكرا لقرائتكم خبر عن قصة إيقاف حكم مباراة الأهلى والوداد عن مزاولة النشاط بسبب مباراة للترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم مباراة الاهلى والوداد في مدينة الدار البيضاء بالمغرب في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقد وقع الاختيار على حكم المباراة وهو الزامبي جاني سيكازوي لإدارة هذه المباراة.

وقد تعرض هذا الحكم سابقًا لمنع مزاولة نشاط كرة القدم في نوفمبر 2018 عندما أدار مباراة بين فريقي الترجي التونسي وأول اغسطس الأنجولي، حيث كانت النتيجة لصالح الترجي بفارق هدف ولكنها لم تكن تؤهله للدور التالي، ليحرز الفريق الأنجولي هدفًا صحيحًا ليعادل النتيجة، إلا أن الحكم ألغاه، وبعدها أحرز الفريق التونسى هدف التأهل، وهو ما تسبب في غضب الفريق الأنجولى وتقدمه بشكوى رسمية واتهامه بالتحيز لصالح الفريق التونسي، ليصدر قرار من الاتحاد الأفريقي بإيقاف الحكم عن مزاولة المهنة، إلا أنه وبعد جلسة استماع، تمت تبرئته وإيقافه عدة أشهر فقط، وعاد لمزاولة التحكيم مرة أخرى في بدايات عام 2019.