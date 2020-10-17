شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يقترب من التعاقد مع «داودا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب أحمد داودا، صانع ألعاب الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي، من الانضمام إلى نادي المقاولون العرب خلال الميركاتو الجارى، لتدعيم خط هجوم ذئاب الجبل.

وبدأ المقاولون خطة تدعيمات شاملة للفريق بعد ضمان المركز الرابع في جدول مسابقة الدورى العام، وبالتالى المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ودخل نادى المقاولون في مفاوضات مع طلائع الجيش أيضًا لضم عناصر الخبرة إلى جانب الشباب الموجودين بالفريق، تمهيدًا للمنافسات القوية في المرحلة المقبلة.