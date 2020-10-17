شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد يشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن هناك بوادر صراع بين ناديي برشلونة وريال مدريد، على ضم البرتغالي برونو فرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، هذا الموسم، عقب 9 أشهر فقط للاعب البرتغالي داخل أولد ترافورد.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ قطبي الكلاسيكو يتابعان بقوة موقف برونو فرنانديز في مانشستر يونايتد، ويرغبان في ضم اللاعب الذي ظهر بشكل مميز في الدوري الإنجليزي.