شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات في طريقة سداد الصفقة قد تعرقل انتقال «وادي» لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الخلافات بين مسؤولي المصري وبيراميدز حول إتمام صفقة محمود وادي، مهاجم الفريق البورسعيدي، التي كانا قد اتفقا فيها على انضمام اللاعب إلى الفريق السماوي مقابل 20 مليون جنيه.
ويرغب مسؤولو بيراميدز في سداد 25% من المبلغ وسداد الباقي على أقساط مختلفة، بينما يأمل مسؤولو المصري في الحصول على 75% من قيمة الصفقة.
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