شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يدرس الإستعانة بصالح جمعه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، الاعتماد على صالح جمعة، لاعب الوسط المهاجم، خلال الفترة المقبلة في حالة التزامه مع الفريق وبتعليمات الجهاز الفني داخل وخارج الملعب.
ويرى «موسيماني» أن «جمعة» يمتلك إمكانيات فنية مميزة ولابد من التعامل معه بشكل مختلف عن بقية اللاعبين.
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