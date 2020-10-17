شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» يتعافى من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعافى محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من إصابته بشد في العضلة، التي لحقت به خلال مواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز وستمنعه من المشاركة في مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي.

وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال تواجده مع بعثة الفريق في المغرب مكنته من التعافي لينضم إلى التدريبات الجماعية فور استئنافها.

وأكد «كهربا» للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على تعافيه من الإصابة التي لحقت به حتى يضعه في حساباته خلال الفترة المقبلة، بعدما كان «موسيماني» قد أبدى حزنه لعدم الاعتماد على اللاعب.