شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة صباح الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعود، صباح الأحد، بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب رئيس النادي، من المغرب بعد أداء مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الابطال.
وينتظر أن يخوض الفريق مباراة العودة يوم 23 أكتوبر الجاري على أرض ملعب ستاد القاهرة.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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