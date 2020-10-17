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أحمد الشيخ يطلب من الأهلي حسم مصيره

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب أحمد الشيخ، لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من المسؤولين عن قطاع الكرة بالنادي حسم مصيره سواء بالرحيل أو المشاركة الأساسية.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب أبلغ مسؤولي النادي أنه يمتلك 3 عروض محلية، أحدها من نادي في مقدمة الدوري الممتاز ويرغب في ضمه بداية من الموسم المقبل.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

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    105,159

  • تعافي

    98,089

  • وفيات

    6,099

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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