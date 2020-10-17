شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يطلب من الأهلي حسم مصيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب أحمد الشيخ، لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من المسؤولين عن قطاع الكرة بالنادي حسم مصيره سواء بالرحيل أو المشاركة الأساسية.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب أبلغ مسؤولي النادي أنه يمتلك 3 عروض محلية، أحدها من نادي في مقدمة الدوري الممتاز ويرغب في ضمه بداية من الموسم المقبل.