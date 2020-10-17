شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر عودة ثلاثة معارين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، على عودة ثلاثة لاعبين بقائمة الفريق الكروي الاول من المعارين لأندية أخرى، وهم ناصر ماهر، لاعب الوسط المهاجم المعار إلى نادي سموحة، وأكرم توفيق، لاعب الفريق المعار إلى الجونة، وعمار حمدي، المعار إلى طلائع الجيش، وذلك بناء على موافقة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المديرالفني للفريق، بعدما عرضت لجنة التخطيط على المدير الفني عدد من المباريات للاعبين الثلاثة لمتابعتهم قبل اتخاذ رأيه النهائي.
ووفقًا لمصدر داخل لجنة التخطيط، فإن اللجنة ترى أنه من الأفضل الاستفادة من اللاعبين المعارين المقيدين بالفريق بدلًا من شراء صفقات جديدة قد تتعرض للفشل أو النجاح مع الفريق.
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