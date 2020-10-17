شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي الممتاز | إيفرتون (2) - (2) ليفربول (نهاية المباراة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي إيفرتون على ملعبه جوديسون بارك غريمه اللدود ليفربول في ديربي الميرسيسايد في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل إيفرتون المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: بيكفورد

الدفاع: كولمان، كين، مينا، ديني

الوسط: ألان، دوكوريه، جوميز، رودريجيز، ريتشارليسون

الهجوم: كالفيرت لوين

البدلاء: أولسن، ديلف، سيجورسن، أيوبي، بيرنارد، جودفري، دافيز

في المقابل، يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون

الوسط: فابينيو، تياجو، هندرسون

الهجوم: صلاح ماني، فيرمينو

البدلاء: كيليهر، فينالدوم، ميلنر، جوميز، جونز، مينامينو، جوتا

أبرز أحداث المباراة

انطلاق المباراة

د3. جووووووووووووول الهدف الأول لليفربول بقدم ساديو ماني الذي استقبل عرضية أرضية من روبيرتسون سددها مباشرة في مرمى بيكفورد

د5. عرضية خطيرة من ليفربول من الجبهة اليسرى ينقذها دفاع إيفرتون في اللحظة الأخيرة قبل رأس هندرسون المتقدم

د8. تدخل قوي من بيكفورد على فان دايك المتقدم والهولندي يعناي من إصابة ويخضع للرعاية الطبية من الجهاز الطبي لليفربول منذ قرابة دقيقتين في الملعب وشكوك حول استكماله للمباراة

د10. جو جوميز يستعد للدخول بدلًا من فان دايك الذي غادر الملعب مع الجهاز الطبي

د11. التبديل الأول لليفربول بخروج فيرجيل فان دايك للإصابة ودخول جو جوميز

د13. ضغط قوي من ليفربول وعرضية متقنة من روبيرتسون يقابلها فيرمينو برأسية فوق عارضة بيكفورد

د17. تسديدة من كالفيرت - لوين يمسكها أدريان بثبات

د19. جوووووووووول هدف التعادل لإيفرتون من ركلة ركنية أرسلها خاميس عرضية رائعة استقبلها كين برأسية في شباك أدريان

د21. صلاح يتسلم تمريرة من فيرمينو يسددها على مرمى بيكفورد لكن تذهب ضعيفة في يد الحارس

د25. تصويبة رائعة من أرنولد من ضربة حرة مباشرة وتصدي خرافي من بيكفورد

د31. تبديل اضطراري لإيفرتون بعد إصابة كولمان ودخول جودفري بدلًا منه

د33. تسديدة قوية من تياجو ألكانتارا من خارج منطقة الجزاء تعبر على بعد قرابة ياردة واحدة من القائم الأيمن لإيفرتون

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د35. كرة في منتهى الخطورة لليفربول بعد عرضية أرضية من روبيرتسون استقبلها ماني بنفس طريقة الهدف الأول بتسديدة مباشرة لكن تذهب بجوار القائم الأيسر لبيكفورد

د36. صلاح يستقبل كرة طولية داخل منطقة الجزاء يسددها قوية لكن ترتطم في الدفاع وتخرج ركنية

د39. هات وخد بين محمد صلاح وتياجو داخل منطقة جزاء إيفرتون يسددها المصري ضعيفة بقدمه اليمنى في يد بيكفورد

د42. كرة خطيرة للغاية لليفربول بدأها صلاح الذي تبادل الكرة مع فيرمينو قبل أن يسددها لترتطم في الدفاع وترتد لفيرمينو الذي يرسل عرضية يستقبلها هندرسون وسط المدافعين بسديدة مرت إلى ضربة مرمى

د44. تسديدة قوية من ريتشارليسون تذهب بعيدة عن مرمى ليفربول

د45. 4 دقائق وقتًا بدل من الضائع

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

انطلاق الشوط الثاني

د48. تسديدة صاروخية من هندرسون من على حدود منطقة الجزاء تعلو عارضة بيكفورد

د50. عرضية من لوكاس ديني تمر بغرابة من على قدم المنفرد كالفيرت لوين ويمسكها أدريان

د60. القائم ينقذ ليفربول من هدف محقق من رأسية لريتشارليسون الذي استقبل عرضية رائعة من الناحية اليمنى

د65. تسديدة مقوسة بعيدة المدة من خاميس رودريجيز يخرجها أدريان بصعوبة

د72. جوووووووووووووووووووووووووووول محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لليفربول بتسديدة مباشرة من كرة مرتدة من دفاع إيفرتون ذهبت على يمين بيكفورد

د77. تصد خرافي جديد من بيكفورد لرأسية من ماتيب

د78. خروج دوكوريه ودخول أيوبي في إيفرتون.. وخروج فيرمينو ودخول جوتا في ليفربول

د79. تسديدة صاروخية من صلاح من خارج منطقة الجزاء لكن في منتصف المرمى يخرجها بيكفورد

د81. جوووووووووووووووووووول الهدف الثاني لإيفرتون عن طريق كالفيرت لوين من عرضية للوكاس ديني استقبلها كالفيرت لوين برأسية رائعة في الشباك الحمراء

د89. تدخل عنيف للغاية من ريتشارليسون ضد تياجو ألكانتارا واللاعبان على الأرض فيما أخرج الحكم البطاقة الحمراء لطرد لاعب إيفرتون

د90+2: جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الثالث لليفربول عن طريق هندرسون من عرضية أرضية لماني سددها مباشرة على يسار بيكفورد

د90+4: الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل على ساديو ماني بعد العودة لتقنية الفيديو

نهاية المباراة بالتعادل 2-2