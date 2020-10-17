«أنشيلوتي» يعلن تشكيل إيفرتون لمواجهة ليفربول في ديربي الميرسيسايد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي إيفرتون الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمباراة ديربي الميرسيسايد أمام ليفربول في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء التشكيل كالآتي: حراسة المرمى: بيكفورد الدفاع: كولمان، كين، مينا، ديني الوسط: ألان، دوكوريه، جوميز، رودريجيز، ريتشارليسون الهجوم: كالفيرت لوين البدلاء: أولسن، ديلف، سيجورسن، أيوبي، بيرنارد، جودفري، دافيز Advertisements الوضع في مصر

اصابات 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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