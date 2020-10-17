شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود ليفربول أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعود ساديو ماني وتياجو ألكانتارا للمشاركة بعد تعافيهما من فيروس كورونا، فيما يقود النجم محمد صلاح هجوم الريدز.

وجاء التشكيل كالأتي:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون

الوسط: فابينيو، تياجو، هندرسون

الهجوم: صلاح ماني، فيرمينو

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البدلاء: كيليهر، فينالدوم، ميلنر، جوميز، جونز، مينامينو، جوتا