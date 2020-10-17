شكرا لقرائتكم الاهلي والوداد .. موسيماني يستعين بنجوم الأحمر لفك العقدة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي والوداد

الاهلي والوداد

الاهلي والوداد

الاهلي والوداد

الاهلي والوداد

الاهلي والوداد

الاهلي والوداد

يدخل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى مباراته رقم 11 أمام الوداد المغربى مع دقات التاسعة مساء اليوم السبت حينما يقود المارد الأحمر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .موسيمانى سوف يستعين بنجوم الاهلي لفك عقدة الوداد المغربى حيث سبق وتقابل مع بطل المغرب في 10 مباريات سابقة فاز مدرب الاهلى في 3 وتعادل في مثلها وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.ويمثل الوداد المغربى عقدة للمدرب الجنوب أفريقى بعدما شهد عام 2017 أول صدام بين الفريقين وفاز صن دوانز بقيادة موسيمانى على الوداد بهدف دون رد ولكنه خسر في الإياب بنفس النتيجة ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح التي أهدت بطاقة التأهل لبطل المغرب 4-2 .وفى نسخة 2019 تجدد الموعد بين موسيمانى والوداد وفاز صن دوانز ذهاباً بهدفين مقابل هدف ثم خسر في الإياب بهدف دون رد في مرحلة المجموعات والتقى الفريقين في نصف النهائي وفاز بطل المغرب على ملعبه بهدفين مقابل هدف بينما انتهت مباراة العودة بالتعادل السلبى في جنوب أفريقيا ليصعد الوداد للمباراة النهائية.ويبحث المارد الأحمر عن تاسع ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى يتزعمها بقائمة الأكثر تتويجا، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه.وطوال تاريخ الاهلى بدوري الابطال الافريقى ، توج المارد الأحمر بطلا ثمانية مرات وأحرز لقب الوصيف في 4 نسخ ، ولعب الأهلى 284 مباراة فاز في 142 وتعادل في 80 وخسر 62 وسجل 439 هدفاً وتلقت شباكه 220 هدف .في المقابل طوال تاريخ الوداد المغربى بدوري الابطال الافريقى ، توج بطلا مرتين وأحرز لقب الوصيف مرتين ، ولعب بطل المغرب 112 مباراة فاز في 50 لقاء وتعادل في 29 وخسر 33 مواجهة وسجل لاعبيه 157 وتلقت شباكه 98 هدف.