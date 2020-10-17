شكرا لقرائتكم رسمياُ.. الزمالك يرتدي الزي الأزرق الكامل ضد الرجاء في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر أن يرتدي فريق الزمالك الزي الأزرق الكامل ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما سيرتدى منافسه المغربي الطقم الأبيض الكامل، ويقام مساء اليوم الاجتماع الفني لفريقى الزمالك والرجاء المغربى قبل 24 ساعة من لقاءهم المرتقب غدا الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي لدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته بإستاد محمد الخامس بالدار البيضاء .

ومن المقرر أن يقوم مراقب المباراة بإلقاء التعليمات الخاصة على مندوبى الناديين ومعرفة لون التيشيرت الذى سيرتديه الفريقين ، وموعد الوصول للمباراة ، كما سيقوم مراقب المباراة بالتشديد على تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية طبقا للبروتوكول الطبي الموضوع في المغرب في إطار التدابير الإحترازية التي يقوم بها العالم كله للوقاية من وباء كورونا .

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في الوقت نفسه سيقوم مراقب المباراة بالتأكيد على عدم مخالفة دكة الفريقين لأى قرار تحكيمى في إطار سعى الجميع نحو خروج المباراة لبر الأمان.

من ناحية آخرى قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، إعادة حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، لقيادة الجبهة اليمني في مواجهة الرجاء المغربي بعدما تأكدت جاهزية اللاعب للمشاركة في المباراة عقب مشاركته في التدريبات الأخيرة بالمغرب قبل اللقاء بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الأمامية وأدت إلى ابتعاده عن الأبيض في المباريات الأخيرة من بطولة الدوري والتي شهدت الاعتماد على جهود الصاعد أحمد عيد بدلا منه إلا أن الجهاز الفني يفضل عودة حازم إمام نظرا للخبرات التي يمتلكها والتي ستفيد الفريق في لقاء الغد.