شكرا لقرائتكم المصرى يسعى لضم أحمد رفعت من الزمالك لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرغب مسئولو المصرى البورسعيدى في التعاقد مع أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك المعار إلى الإتحاد السكندرى خلال الميركاتو الصيفى الحالي لتدعيم منطقة وسط الملعب بلاعب صانع ألعاب .

جاءت هذه الخطوة من جانب مسئولي المصرى بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه أحمد رفعت أثناء إعارته للاتحاد الكسندرى ومساهمته بشكل كبير في النتائج الجيدة التي حققها زعيم الثغر في بداية الموسم وقبل وباء كورونا الذى ضرب العالم منذ بداية العام الجارى .

وطلب على ماهر التعاقد مع 7 سصفقات سوبر للمصرى إذا ما أراد مسئوليه العودة من جديد للمنافسة على المربع الذهبى والعودة من جديد للمشاركة في الكونفيدرالية الأفريقية .

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من ناحية اخرى نجح مجلس إدارة المصري البورسعيدى برئاسة سمير حلبية فى تمديد تعاقد علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي لموسم جديد ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2021/2020 .

وقام علي ماهر بالتوقيع على تعاقده الجديد مع سمير حلبيه بحضور لجنة التعاقدات الممثلة في محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي و عدنان حلبية و شريف مزروع عضوا مجلس إدارة النادي.

جاءت هذه الخطوة من جانب مجلس إدارة المصرى البورسعيدى لإضفاء جو من الاستقرار على الجهاز الفني للفريق بعد وصول اكثر من عرض محلى لعلى ماهر بعد الطفرة التي أحدثها مع النادى الساحلى ونجاحه في إنقاذه من الهبوط لدورى القسم الثانى ووصوله للمركز السابع برصيد 42 نقطة .