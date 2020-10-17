مطالب لاتحاد الجودو بتأجيل منافسات النشاط المحلى بسبب كورونا

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جدة - عمرو شويل طالبت الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الجودو بتأجيل منافسات النشاط المحلى الذى كان مقرر له الشهر المقبل ، بسبب فيروس كورونا ، وانتظارا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة ، وجاء طلب الأندية خلال الجلسة التي جمعت مجلس إدارة الاتحاد مع الهيئات وتقرر خلالها تأجيل المنافسات حتى عقد جلسة أخرى .
ومن المقرر أن يعقد الاتحاد جلسة أخرى مع الهيئات الرياضة يناير المقبل ، لحسم مصير بطولات الموسم ، سواء بإقامتها او بإلغاؤها .
قرر اتحاد الجودو إسناد مهمة رئاسة لجنة المنتخبات إلى شريف هنوهم ، كمنصب جديد تم استحداثه من مجلس الإدارة ، ليكون مسئولا عن لاعبى المنتخب الفترة المقبلة في إطار الاستعداد للبطولات و المعسكرات تمهيدا لطوكيو 2021 ، و قد دخل لاعبى المنتخب معسكر بالمركز الاولمبى بالمعادى استعدادا للبطولات الدولية المقبلة .
استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصري للجودو يرافقه شريف هنوم المشرف العام على المنتخبات القومية ، وتناول الاجتماع استعدادات المنتخب القومي للجودو خلال الفترة الحالية لإستئناف الأجندة الدولية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١ بالإضافة إلى تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب القومي والاجهزة المعاونة .
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