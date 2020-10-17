شكرا لقرائتكم الأهلي يضم عمر سامى لمدة 4 مواسم لتدعيم فريق اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلي عن اتمام التعاقد مع عمر سامي، لاعب طلائع الجيش لكرة اليد، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم مقبلة، وقال عبد القادر إن انتقال عمر سامي للفريق الأول لكرة اليد جاء بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين، في ضوء العلاقات الوطيدة التي تربط الأهلي بالمسئولين في نادي طلائع الجيش. وأنهى النادي إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب خلال الساعات الماضية، وقام عمر سامي بالتوقيع على عقد انتقاله للأهلي.

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من ناحية أخرى ،أقيمت أمس الجمعة مواجهات قوية فى إطار الجولة الثامنة بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2020 / 2020 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية ، حيث شهدت المجموعة الأولى فوز كلا من الزمالك على طلائع الجيش 33 /29 والطيران على حدائق الأهرام 29/ 20 ، بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من ،سبورتنج على الزهور 35 /28 والأهلى على أصحاب الجياد 27/ 16.

وتشهد جولة 12 نوفمبر بدورى المحترفين لاستكمال موسم 2019/2020 لقاءات مهمة بين كل من: الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأولمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين طلائع الجيش مع الأولمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.