شكرا لقرائتكم كومان: سأضع غريزمان في أي مركز أريده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رونالد كومان مدرب برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة إنه سيواصل وضع أنطوان غريزمان في أفضل مركز ممكن للفريق بدلا مما يفضله المهاجم الفرنسي.

وبدا أن غريزمان، الذي لم يسجل أي هدف لبرشلونة هذا الموسم، وجه رسالة إلى كومان بعد تسجيله في فوز فرنسا 2-1 على كرواتيا يوم الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان يعرف كيف يستفيد منه بأفضل وسيلة.

وكان غريزمان يلعب كمهاجم خلف كيليان مبابي وأنطوني مارسيال، لكنه يلعب في الجناح الأيمن مع برشلونة هذا الموسم، بينما يوجد ليونيل ميسي في الوسط الهجومي وفيليب كوتينيو كصانع لعب.

وقال كومان في مؤتمر صحافي قبل زيارة خيتافي في الدوري السبت: الجميع من حقه قول ما يريد لكن المدرب هو المسؤول ويجب على اللاعب أن يقدم أفضل ما لديه. تحدثت معه، تحدثنا عن مركزه وأدائه، وأبلغته بأنني أبحث عن أفضل حل للفريق وإذا أعتقدت أنه أفضل في الجناح الأيمن لذلك سأدفع به في هذا المركز.

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وكان غريزمان هداف أتلتيكو مدريد لخمس سنوات قبل انضمامه إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو في 2019، لكنه عانى بشدة من أجل التألق في نفس الفريق الذي يضم ميسي، حيث سجل تسعة أهداف فقط في الدوري الموسم الماضي.

ولم يستطع المدرب السابق إرنستو فالبيردي في استخلاص أفضل أداء من غريزمان، بينما خليفته كيكي سيتين عانى أيضا في إيجاد أفضل مركز للمهاجم الفرنسي وتركه على مقاعد البدلاء في مباراة حاسمة أمام أتلتيكو الموسم الماضي ودفعه به في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال كومان أيضا إنه سيدفع بميسي من البداية أمام خيتافي رغم أن القائد عاد مؤخرا من أميركا الجنوبية بعد مساعدته في فوز الأرجنتين 2-1 خارج أرضها على بوليفيا في تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف المدرب الهولندي: ليو قضى العديد من السنوات يلعب في ظل جدول مزدحم، وإذا لم يلعب سيشعر بالتعب أكثر.