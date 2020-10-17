شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا صاحب الفرحة الأخيرة للأهلى أمام الوداد المغربى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى مغامرة أفريقية جديدة عندما ضيفاً ثقيلاً على الوداد المغربي مساء اليوم السبت، فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المغرب، في المواجهة المقامة على ملعب محمد الخامس فى مدينة كازابلانكا، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال افريقيا، ويدخل الأهلي مواجهة الوداد مفتقداً عدداً كبيراً من نجومه المقيدين فى القائمة الأفريقية، وعلى رأسهم قلبا الدفاع محمود متولي ورامي ربيعة، فى الوقت الذي ابتعد محمود عبد المنعم كهربا عن الحسابات الفنية لاستمرار معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، فيما يستعيد الفريق الأحمر جهود الثنائى الحارس الأساسي محمد الشناوى والمدافع أيمن أشرف واللذين غابا عن المباريات الأخيرة محلياً بداعى الإصابة.
آخر مواجهتين بين الفريقين كانتا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2017، حيث تعادل الفريقان فى القاهرة 1/1، قبل أن يحرز أشرف بن شرقى لاعب الوداد هدف التتويج لفريقه بالمغرب.
فى مباراة القاهرة كان مؤمن زكريا صانع ألعاب النادى الأهلى، هو صاحب آخر هدف سجله المارد الأحمر فى نظيره المغربى.
وبشكل إجمالي، لعب الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي 8 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، حقق كل منهما فوزين، وتعادلا فى 4 مباريات، وسجل كل فريق فى مرمى الآخر 8 أهداف.
من ناحية أخرى، تلقى النادى الأهلي خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يؤكد فيه الأخير على إقامة مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى يوم 23 أكتوبر باستاد القاهرة .
وتغادر بعثة الأهلي الدار البيضاء فى الساعات الأولى من صباح غد، الأحد، بعد خوض مباراة الوداد المغربي وتستغرق رحلة العودة إلى القاهرة خمس ساعات ونصف تقريبا.
من ناحية أخرى، قال سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني، إن الأهلى لديه دوافع كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد، قائلا، «الأهلى جاهز لمواجهة الغد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد وقطع خطوة كبيرة لاستكمال مشوارنا الأفريقى بنجاح»، وأوضح قمصان أن هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين لتحقيق نتيجة جيدة فى مباراة الذهاب تساعدنا على استكمال هدفنا فى لقاء العودة والوصول إلى المباراة النهائية، وأشار إلى أن الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى قام بدراسة المنافس بشكل جيد جدا بعد استعراض خمس مباريات للفريق المغربي؛ من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهة الليلة.
وأشار قمصان إلى إٔن موسيمانى يركز فى كل التفاصيل ويعقد اجتماعات مكثفة مع كل أفراد الجهاز الفنى للوقوف على كل كبيرة وصغيرة فى تحضيرات الفريق للمباريات، وأضاف: «نتطلع إلى إسعاد جماهير الأهلى دائما ونبذل أقصى جهد لدينا من أجل تحقيق الانتصارات التى تتناسب مع طموحات وأحلام جماهير الأهلى فى كل مكان ، وأوضح أن الاهلى استعاد بعض لاعبيه المهمين بعد تعافيهم من الإصابات، وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمود وحيد.
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