شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا صاحب الفرحة الأخيرة للأهلى أمام الوداد المغربى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى مغامرة أفريقية جديدة عندما ضيفاً ثقيلاً على الوداد المغربي مساء اليوم السبت، فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المغرب، في المواجهة المقامة على ملعب محمد الخامس فى مدينة كازابلانكا، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال افريقيا، ويدخل الأهلي مواجهة الوداد مفتقداً عدداً كبيراً من نجومه المقيدين فى القائمة الأفريقية، وعلى رأسهم قلبا الدفاع محمود متولي ورامي ربيعة، فى الوقت الذي ابتعد محمود عبد المنعم كهربا عن الحسابات الفنية لاستمرار معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، فيما يستعيد الفريق الأحمر جهود الثنائى الحارس الأساسي محمد الشناوى والمدافع أيمن أشرف واللذين غابا عن المباريات الأخيرة محلياً بداعى الإصابة.

آخر مواجهتين بين الفريقين كانتا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2017، حيث تعادل الفريقان فى القاهرة 1/1، قبل أن يحرز أشرف بن شرقى لاعب الوداد هدف التتويج لفريقه بالمغرب.

فى مباراة القاهرة كان مؤمن زكريا صانع ألعاب النادى الأهلى، هو صاحب آخر هدف سجله المارد الأحمر فى نظيره المغربى.

وبشكل إجمالي، لعب الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي 8 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، حقق كل منهما فوزين، وتعادلا فى 4 مباريات، وسجل كل فريق فى مرمى الآخر 8 أهداف.

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