شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يناقش مع معاونيه خطة الأهلى لمباراة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى جلسة أخيرة مع جهازه المعاون؛ من أجل التحضير لمباراة الوداد المغربى المقرر لها التاسعة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة ـ الثامنة بتوقيت المغرب ـ فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وتشهد الجلسة مراجعة كل الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة اليوم، وشهد معسكر الأهلي في المغرب جلسات مكثفة بين موسيماني وجهازه المعاون؛ من أجل مناقشة كل كبيرة وصغيرة متعلقة بالمباراة ودراسة المنافس.

من ناحية أخرى واصل محمود كهربا لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وبدأ اللاعب في أداء تدريبات خفيفة بالكرة على هامش مران الفريق الجماعي أمس، الجمعة، بالمغرب قبل مواجهة الوداد تمهيدًا لعودته خلال الفترة المقبلة للتدريبات ، ويؤدي اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا شاملا شهد بدء اللاعب في تنفيذ بعض التدريبات الخفيفة من أجل تجهيزه بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

واستقر بيتسو موسيمانى على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الوداد ا ويضم التشكيل المتوقع للأهلى كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة، ومروان محسن.

ويدخل الأهلي مواجهة الوداد وهو منقوص من عدد كبير من نجومه المقيدين فى القائمة الأفريقية، وعلى رأسهم قلبى الدفاع محمود متولى ورامى ربيعة، فى الوقت الذى ابتعد محمود عبد المنعم كهربا عن الحسابات الفنية لاستمرار معاناته من الإصابة فى العضلة الخلفية، فيما يستعيد الفريق الأحمر جهود الثنائى الحارس الأساسى محمد الشناوى والمدافع أيمن أشرف والذين غابا عن المباريات الأخيرة محلياً بداعى الإصابة.