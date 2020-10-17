شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يسعى لضم أحمد رفعت لاعب الزمالك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو المصرى البورسعيدى للتعاقد مع أحمد رفعت، صانع ألعاب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندرى، خلال الميركاتو الصيفى الحالى لتدعيم منطقة وسط الملعب بصانع ألعاب.وتأتى هذه الخطوة من جانب مسئولي المصرى بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه أحمد رفعت أثناء إعارته للاتحاد الكسندرى ومساهمته بشكل كبير فى النتائج الجيدة التى حققها زعيم الثغر فى بداية الموسم وقبل وباء كورونا الذى ضرب العالم منذ بداية العام الجارى.

وطلب على ماهر التعاقد مع 7 صفقات سوبر للمصرى إذا ما أراد مسئولوه العودة من جديد للمنافسة على المربع الذهبى والمشاركة فى الكونفيدرالية الأفريقية.

من ناحية أخرى، نجح مجلس إدارة المصري البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، فى تمديد تعاقد علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي لموسم جديد ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2021/2020 .

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وقام علي ماهر بالتوقيع على تعاقده الجديد مع سمير حلبيه بحضور لجنة التعاقدات الممثلة في محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي و عدنان حلبية و شريف مزروع عضوا مجلس إدارة النادي.

جاءت هذه الخطوة من جانب مجلس إدارة المصرى البورسعيدى لإضفاء جو من الاستقرار على الجهاز الفني للفريق بعد وصول اكثر من عرض محلى لعلى ماهر بعد الطفرة التي أحدثها مع النادى الساحلى ونجاحه في إنقاذه من الهبوط لدورى القسم الثانى ووصوله للمركز السابع برصيد 42 نقطة.