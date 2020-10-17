شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحدد موعد المحاضرة الأخيرة والتحرك لملعب مباراة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، الرابعة والنصف عصر اليوم، السبت، موعداً للمحاضرة الفنية الأخيرة استعداداً لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ـ الثامنة بتوقيت المغرب ـ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمحدد إقامتها على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وتشهد المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة وإعلان تشكيل المباراة الرسمي، بالإضافة إلى تذكير اللاعبين بخطة المباراة وغيرها من الأمور الفنية.

كما حدد موسيماني السادسة وعشر دقائق موعداً لتحرك حافلة الفريق من مقر إقامته فى كازابلانكا إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء؛ استعداداً لمواجهة الوداد المغربي وتصل حافلة الفريق إلى ملعب المباراة قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة، وفقا لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة.

وحذر موسيمانى مدافعى الأهلى من خطورة رباعى هجوم الوداد وليد الكرتى وإسماعيل الحداد وبديع أووك و كازادى كاسينجو، مطالباً لاعبى الوسط بمساعدة الدفاع لإيقاف خطورة مهاجمى الفريق المغربى قبل الوصول لمناطق الخطورة الحمراء ، وفرض موسيمانى سياجاً من السرية على تدريبات الفريق منذ وصوله المغرب لمنع تسريب الخطة للمعسكر الأخر، فى الوقت الذى أجرت بعثة الأهلى 3 مسحات طبية حتى الأن تنفيذا لتعليمات الاتحاد الافريقى الكاف بسبب تداعيات فيروس كورونا، فى الوقت الذى شدد الجهاز الطبى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع، خاصة وأن مباراة الذهاب ستقام بعد 6 أيام فقط فى القاهرة ويحتاج الفريق لجهود كل لاعب.