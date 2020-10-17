شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تطالب الجودو بتأجيل النشاط المحلى إلى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الجودو بتأجيل منافسات النشاط المحلى التى كان مقررا لها الشهر المقبل بسبب فيروس كورونا، وانتظارا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، وجاء طلب الأندية خلال الجلسة التي جمعت مجلس إدارة الاتحاد مع الهيئات وتقرر خلالها تأجيل المنافسات حتى عقد جلسة أخرى.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد جلسة أخرى مع الهيئات الرياضة يناير المقبل لحسم مصير بطولات الموسم ، سواء بإقامتها او بإلغاؤها .

قرر اتحاد الجودو إسناد مهمة رئاسة لجنة المنتخبات إلى شريف هنوهم ، كمنصب جديد تم استحداثه من مجلس الإدارة ، ليكون مسئولا عن لاعبى المنتخب الفترة المقبلة في إطار الاستعداد للبطولات و المعسكرات تمهيدا لطوكيو 2021 ، و قد دخل لاعبى المنتخب معسكر بالمركز الاولمبى بالمعادى استعدادا للبطولات الدولية المقبلة .

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصري للجودو يرافقه شريف هنوم المشرف العام على المنتخبات القومية ، وتناول الاجتماع استعدادات المنتخب القومي للجودو خلال الفترة الحالية لإستئناف الأجندة الدولية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١ بالإضافة إلى تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب القومي والاجهزة المعاونة .