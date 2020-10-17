شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نادين زعتر لاعبة الصيد: مثلى الأعلى "بليك ليفلى" وكان حلمى أكون دكتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "نادين زعتر" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الصيد، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

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نادين زعتر 1 من مطربك المفضل؟ محمد حماقى. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ كنت أتمنى أكون دكتورة. لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا بستخدم التجاهل معظم الوقت.

نادين زعتر 2 مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ Blake lively . بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ مش شرط.

نادين زعتر ووالدتها

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