شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى والسولية والحاوى ومعلول رجال المناسبات الكبرى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك الأهلي "كنوزا" كروية رائعة ستُمكّنه من السيطرة على عرش البطولات لو تم استغلال هذه المواهب، وهو ما يحدث حالياً تحت قيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، الذى نجح فى تحقيق "بصمة" سريعة مع الفريق من خلال الأداء الجيد وتوظيف لاعبيه بشكل بعث الطمأنينة فى نفوس جماهيره العريضة قبل ساعات من مواجهة الوداد المغربى المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي دوري الابطال الأفريقي، تلك البطولة التي يحلم المارد الأحمر بالتتويج بها طيلة سبعة سنوات كاملة منذ تتويجه الأخير في 2013 .

"كنوز الأهلي الكروية" تضم قدرات فنية عالية وحماسا منقطع النظير والتزاما شديدا، وهى المقومات التى يحتاجها أى فريق من أجل تحقيق الأهداف والطموحات، لذا تمثل هذه المواهب "ثروة كروية" تحلم الجماهير الأهلاوية الليلة أن تواصل كعادتها حسم المواجهات الكبرى ونلقى عليهم الضوء في السطور التالية..

*محمد الشناوى

على رأس كنوز الأهلى الكروية يأتي محمد الشناوى أسد العرين الأحمر الذى يقدم أفضل مواسمه على الاطلاق محطماً الأرقام القياسية في تاريخ الكرة المصرية بـ 24 كليت شيت متتالى بالإيجبشيان ليج وبفاصل من التصديات التى لا تنسى وركلات الجزاء الحاسمة ليبقى أهم لاعب في التشكيلة الحمراء الليلة وفرس الرهان الرابح دائماً.

*على معلول

كثيرون للغاية اللاعبون الأجانب الذين ارتدوا قميص الأهلى، ولكن قليلين من تركوا بصمات لا تنسى داخل جدران القلعة الحمراء، بعضهم تشعر وكأنه ولد فى القاهرة وترعرع بين جنبات مختار التتش، وأصبح جنديا فى الكتيبة الأهلاوى يلبى النداء متى يحتاجه المارد الأحمر حتى صنع قصة عشق مع جماهير الأهلى تخطت الحدود، الدولى التونسى على معلول يستحق أن يكون على رأس هؤلاء.

نسر الصفاقسى جاء من تونس ليسطر قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش مازالت تضيف الكثير فى فصولها الجميلة فهو اللاعب الأهم فى الأهلى فى الفترة الماضية، حيث تسببت أهدافه وتمريراته الحاسمة فى منح فريق الانتصارات فى العديد من المباريات.

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*عمرو السولية

وبلغة الأرقام والإحصائيات التى لا تعرف التحيز، استطاع عمرو السولية أن ينتزع لقب "ملك النص" في الأهلى، بفضل العروض القوية التى قدمها مع الفريق الأحمر هذا الموسم ليخطف لقب الأفضل في مصر هذا الموسم دفاعاً وهجوماً ، حيث سجل السولية 7 أهداف هذا الموسم وهو الرقم الأعلى في مسيرته الكروية ليؤكد أننا أمام موهبة ترجح كفة المارد الأحمر في أصعب الأوقات.

*وليد سليمان

ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلي في العقد الأخير، حيث ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية ، ويعد وليد سليمان واحدًا من اللاعبين الذي يعتمد عليهم أي مدرب تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي، خصوصًا وأنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية

وكانت أهداف الحاوى ولمساته حاسمة في العديد من البطولات التي توج بها الأحمر، ويتذكر له الجمهور الأهلاوي هدفه الثاني والذي منح الفريق الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2012 على حساب الترجي، بالإضافة إلى مساهمته في التتويج بالكونفدرالية عام 2014 بعرضية رائعة على رأس عماد متعب ، وكذلك أحرز سليمان هدفاً غالياً لكل جماهير الأهلى فى مرمى الزمالك خلال لقاء الفريقين فى إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا

دائما ما يضع وليد سليمان، الجماهير في الاعتبار، فهو يذكر دائما الجمهور في أغلب حديثه ويتحدث بمزيد من الفخر والانتماء عن القلعة الحمراء قائلا :" "كنت أحارب للانتقال إلى الأهلي، وأمنية حياتي الاعتزال في صفوف النادي العريق، سأكون فخورا بالقول إنني اعتزلت في صفوف الأهلي".