شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حقائق عن الأهلى "نادى القرن" قبل مواجهة الوداد المغربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث النادى الأهلي عن تاسع ألقابه فى دورى الأبطال الأفريقى لزيادة رصيده من الألقاب القارية عندما يحل فى التاسعة مساء اليوم، السبت، ضيفاً على شقيقه الوداد البيضاوي المغربي فى ذهاب نصف نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، قبل أن يلتقى الفريقان مجدداً بالقاهرة في 23 أكتوبر بموقعة العودة.

المارد الأحمر حصد الأميرة السمراء ثمانى مرات، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية للمرة الثالثة فى تاريخه.

1_ لعب الاهلى نصف نهائي دوري الأبطال 15 مرة تأهل فى 12 منها وفشل فى ثلاث مناسبات فقط فى عبور هذا الدور.

2_ لم يخسر المارد الأحمر فى آخر 7 لقاءات بدورى الأبطال فاز في 4 مباريات وتعادل في ثلاثة.

3_ خسر الأهلى مباراتين فى 4 زيارات الوداد المغربى وفاز في لقاء وتعادل في لقاء آخر.

4_ استقبل الأهلى أهداف فى آخر 4 مباريات خارج أرضه بدوري الأبطال وفشل في التسجيل في مباراة واحدة منها.

5_ احتفظ الأهلى بنظافة شباكه في 7 لقاءات من 12 مباراة له في دوري الأبطال هذا الموسم .

6_ إجمالا لعب الأهلى قبل مواجهة الوداد المغربى 12 مباراة، فاز 8، تعادل 3، خسر 1، سجل 29 هدفاً واستقبل 5.

7_ يملك الأهلي الرقم القياسي على مستوى عدد بطولات دوري الأبطال الأفريقى برصيد ثمانية تتويجات سنوات 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

8_ طوال تاريخ الأهلى بدوري الأبطال الأفريقى، توج المارد الأحمر بثمانية ألقاب، وأحرز لقب الوصيف في 4 نسخ ، ولعب الأهلى 284 مباراة فاز في 142 وتعادل في 80 وخسر 62 وسجل 439 هدفاً وتلقت شباكه 220 هدف .

9_ توج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

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10_ الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى يقود الأهلى فنياً خلفاً للسويسرى رينيه فايلر.