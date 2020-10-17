بعثة الأهلي من ملعب مباراة الوداد إلى مطار الدار البيضاء للعودة للقاهرة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه بعثة الأهلي إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مباشرة عقب انتهاء مباراة الوداد المغربي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب ــ التاسعة بتوقيت القاهرة ـ فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال سمير عدلي المدير الإداري للفريق، إن البعثة ستتوجه إلى المطار فور الخروج من ملعب المباراة؛ من أجل الاستعداد لرحلة العودة إلى القاهرة والتي تستغرق خمس ساعات ونصف تقريبا.

من ناحية أخرى، تلقى الأهلي خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يؤكد فيه الأخير على إقامة مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى يوم 23 أكتوبر باستاد القاهرة.

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من ناحية أخرى، قال سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني، إن الأهلى لديه دوافع كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد، قائلا، «الأهلى جاهز لمواجهة الغد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد وقطع خطوة كبيرة لاستكمال مشوارنا الأفريقى بنجاح»، وأوضح قمصان أن هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين لتحقيق نتيجة جيدة فى مباراة الذهاب تساعدنا على استكمال هدفنا فى لقاء العودة والوصول إلى المباراة النهائية، وأشار إلى أن الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى قام بدراسة المنافس بشكل جيد جدا بعد استعراض خمس مباريات للفريق المغربي؛ من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهة الليلة.

وأشار قمصان إلى إٔن موسيمانى يركز فى كل التفاصيل ويعقد اجتماعات مكثفة مع كل أفراد الجهاز الفنى للوقوف على كل كبيرة وصغيرة فى تحضيرات الفريق للمباريات، وأضاف: «نتطلع إلى إسعاد جماهير الأهلى دائما ونبذل أقصى جهد لدينا من أجل تحقيق الانتصارات التى تتناسب مع طموحات وأحلام جماهير الأهلى فى كل مكان ، وأوضح أن الاهلى استعاد بعض لاعبيه المهمين بعد تعافيهم من الإصابات، وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمود وحيد.