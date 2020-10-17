بعثة الأهلي من ملعب مباراة الوداد إلى مطار الدار البيضاء للعودة للقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه بعثة الأهلي إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مباشرة عقب انتهاء مباراة الوداد المغربي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب ــ التاسعة بتوقيت القاهرة ـ فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال سمير عدلي المدير الإداري للفريق، إن البعثة ستتوجه إلى المطار فور الخروج من ملعب المباراة؛ من أجل الاستعداد لرحلة العودة إلى القاهرة والتي تستغرق خمس ساعات ونصف تقريبا.
من ناحية أخرى، تلقى الأهلي خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يؤكد فيه الأخير على إقامة مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى يوم 23 أكتوبر باستاد القاهرة.
من ناحية أخرى، قال سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني، إن الأهلى لديه دوافع كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد، قائلا، «الأهلى جاهز لمواجهة الغد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد وقطع خطوة كبيرة لاستكمال مشوارنا الأفريقى بنجاح»، وأوضح قمصان أن هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين لتحقيق نتيجة جيدة فى مباراة الذهاب تساعدنا على استكمال هدفنا فى لقاء العودة والوصول إلى المباراة النهائية، وأشار إلى أن الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى قام بدراسة المنافس بشكل جيد جدا بعد استعراض خمس مباريات للفريق المغربي؛ من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهة الليلة.
وأشار قمصان إلى إٔن موسيمانى يركز فى كل التفاصيل ويعقد اجتماعات مكثفة مع كل أفراد الجهاز الفنى للوقوف على كل كبيرة وصغيرة فى تحضيرات الفريق للمباريات، وأضاف: «نتطلع إلى إسعاد جماهير الأهلى دائما ونبذل أقصى جهد لدينا من أجل تحقيق الانتصارات التى تتناسب مع طموحات وأحلام جماهير الأهلى فى كل مكان ، وأوضح أن الاهلى استعاد بعض لاعبيه المهمين بعد تعافيهم من الإصابات، وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمود وحيد.
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