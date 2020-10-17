شكرا لقرائتكم خبر عن بدرى الإسماعيلى يكشف تأثير الضغوط على اللاعبين وتوقيت مصالحة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود البدرى، ظهير أيسر الإسماعيلى، أن الضغوط الجماهيرية أثرت بشكل كبير على أداء اللاعبين، وهو ما أسهم فى تراجع النتائج خلال الفترة الماضية، وشارك البدرى فى انتصار الفريق على أسوان بأربعة أهداف مقابل هدفين خلال المواجهة التى جمعتهما بالجولة الــ33 لمسابقة الدورى المحلى.

وقال البدرى، "تحملت الكثير بمشاركتى فى المباريات وأنا فى عدم جاهزية كاملة لحاجة الفريق لجهودى، نتطلع لمصالحة جماهيرنا من خلال التتويج بكأس البطولة العربية بعدما قطعنا شوطا كبيرا فيها ووصلنا للدور قبل النهائى”.

واختتم لاعب الدراويش قائلا، ”الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو تولى المسئولية منذ فترة قليلة حيث حرص على تطبيق خطط فنية ، نجحنا فى تنفيذها خلال مواجهة أسوان”.

في سياق مختلف، قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الاسماعيلى بقيادة ريكاردو، حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 9 أيام عقب انتهاء مباراة أسوان التي فاز بها الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة 33 لمسابقة الدوري ، ويأتي هذا القرار من أجل حصول اللاعبين على راحة لأطول فترة ممكنة بعد الموسم الشاق الذى مر على الفريق وضغط المباريات فى الفترة الأخيرة، حيث تتبقى مباراة واحدة للدراويش هذا الموسم مع الزمالك فى الجولة الاخيرة للمسابقة ولكن لم يتحدد موعدها بعد ، وأحرز أهداف الدراويش في شباك تماسيح النيل محمد الشامي ، بينسون شيلونجو ، عبد الرحمن مجدى ( هدفين ) بينما سجل فادى فريد وحسن طارق هدفى اسوان .