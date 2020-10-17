شكرا لقرائتكم خبر عن "كرم الصعايدة".. أسوان يقدم 3 هدايا ثمينة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم فريق أسوان موسماً استثنائياً رغم ضعف الإمكانيات وصعوبة المنافسة فى موسم هو الأطول فى تاريخ مسابقة الدورى العام، وبشكل غير متوقع لم يكتف أبناء الجنوب بضمان البقاء فقط فى أول موسم بعد الصعود لدورى الأضواء والشهرة، ولكنهم وبـ"كرم الصعايدة"، قدموا 3 هدايا ثمينة لثلاث فرق بالمسابقة.

لعب أسوان دوراً مؤثراً فى قمة وقاع جدول المسابقة، وكانت الهدية الأبرز من زهرة الجنوب إهداء النادى الأهلى لقب بطولة الدورى العام رقم 42 فى تاريخ مسابقة القلعة الحمراء والخامسة على التوالى للأهلى، بعد الفوز الثمين الذى حققه على الزمالك بهدف نظيف، حيث كان الأهلى بحاجة إلى نقطة واحدة لحسم اللقب، لينجح أسوان فى الفوز على أقرب منافسيه وهو الزمالك بهدف نظيف قبل نهاية الدورى بـ 7 جولات، ويمنح اللقب للنادى الأهلى على طبق من ذهب.

وفى قاع الجدول قدم أبناء الجنوب هديتين ثمينتين لكل وادى دجلة والجونة فى الجولة 32 من عمر المسابقة، عندما فاز على حرس الحدود صاحب المركز الـ 16 فى جدول المسابقة ويحرمه من أمل البقاء ليتوقف رصيده عند النقطة 30، ويصبح بحاجة إلى تعثر الفرق الأخرى وهو ما لم يحدث، ليتأكد هبوطه رسمياً وبقاء كل من وادى دجلة والجونة اللذان كانا فى مهب الريح.

أسوان يحتل الآن المركز الـ 14 فى جدول المسابقة بعدما خاض أبناء الجنوب 33 مباراة فازوا فى 9 مباريات وتعادلوا فى 10 أخرى وتلقوا الهزيمة فى 14 مباراة، وحصد أسوان 37 نقطة، و38 هدفاً واستقبلت شباكهم 47 آخرين، وقدم موسماً استثنائياً بعدما نجح فى تحقيق الفوز على الزمالك للمرة الأولى فى تاريخه.