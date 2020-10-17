شكرا لقرائتكم خبر عن 13 معلومة عن المواجهات المصرية المغربية فى نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الوداد المغربى والأهلى اليوم، السبت، فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى، بينما يلعب الرجاء المغربى والزمالك غداً الأحد بنفس الدور، وستكون المباراتان فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بينما تقام مباراتا الإياب فى القاهرة، حيث يلتقى الأهلى والوداد يوم 23 أكتوبر، والزمالك والرجاء فى اليوم التالى من الشهر ذاته.

1_ على صعيد الترتيب المحلى يأتى الأهلى والوداد فى الصدارة، والزمالك والرجاء فى المركز الثانى من حيث الألقاب المحلية.

2_ على صعيد الترتيب الأفريقى يأتى الأهلى فى الصدارة، بينما يحتل الزمالك المركز السادس ويأتى الوداد فى المركز الثامن والرجاء فى المركز التاسع .

3_ على صعيد الترتيب العالمى يأتى الأهلى فى المركز 58 والزمالك فى المركز 193 والوداد فى المركز 198 والرجاء فى المركز 200.

4_ القيمة السوقية يأتي الاهلى فى الصدارة 18.93 مليون يورو، والزمالك فى المركز الثانى 15.93 مليون يورو، والوداد المغربى فى المركز الثالث 12.3 مليون يورو وأخيراً الرجاء فى المركز الرابع 11.75 مليون يورو.

5_ القيمة السوقية للدورى المصرى هى الأعلى بـ 118.4 مليون يورو بينما الدورى المغربى 98.38 مليون يورو.

6_ الدورى المصرى يأتى فى المركز الأول من حيث ترتيب البطولة على المستوى الافريقى من حيث القيمة السوقية بينما يظهر الدورى المغربى فى المركز الرابع.

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7_ عدد الأندية فى الدورى المصرى 18 بينما فى الدورى المغربى 16 نادى.

8_متوسط أعمار اللاعبين فى الدورى المصرى 27 سنة بينما فى الدورى المغربى معدل الاعمار 27.1 .

9_أكثر الأندية تتويجاً بالدورى المحلى الأهلى فى مصر والوداد فى المغرب.

10_ توجت الأندية المصرية بأغلى الكؤوس الإفريقية 14 مرة بواقع 8 للأهلى و5 للزمالك ومرة للإسماعيلى، كما ظفرت الأندية المصرية بالمركز الثانى فى دورى الأبطال ثمانى مرات.

11_ فازت الأندية المغربية باللقب ست مرات بواقع ثلاث مرات للرجاء ومرتين لغريمه التقليدى الوداد ومرة وحيدة للجيش الملكى، فيما حلت الأندية المغربية فى مركز الوصيف ثلاث مرات

12_ توج منتخب مصر بطلا لقارة أفريقيا سبعة مرات وهو الأكثر تتويجاً فيما توج منتخب المغرب باللقب مرة واحدة، وشارك الفراعنة فى كأس العالم ثلاثة مرات مقابل خمسة مشاركات لأسود الاطلسى.

13_ 52 مباراة جمعت بين أندية الفراعنة وأسود الأطلس، فازت الأندية المصرية فى 23 مباراة وخسروا فى 13، وكان التعادل سيد الموقف فى 16 مواجهة، سجلت الأندية المصرية 62 هدفا فى شباك الأندية المغربية واستقبلت 43 من منافسيهم.