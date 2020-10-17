شكرا لقرائتكم خبر عن متعب يكشف كواليس "توبيخ" مانويل جوزيه قبل قمة الزمالك فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد عماد متعب، نجم النادى الأهلى السابق، أبرز ذكرياته مع النادى الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا، وبالتحديد قبل مواجهة نادى الزمالك، وقال متعب فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بى أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى فتح الله زيدان على قناة أون تايم سبورت، "حدثت لى مشكلة مع أحد الضباط ودخلت فى تحقيقات وتأخرت عن معسكر الأهلى، وفى اليوم التالى رفضت النزول للإفطار، ولكن مانويل جوزيه أصر على نزولى، واتهزقت من مانويل جوزيه بسبب تلك المشكلة قبل مباراة مهمة للأهلى، وكان عقابه لى وقتها بأننى سألعب المباراة كاملة دون الخروج من الملعب مهما كانت الظروف حتى لو تعرضت للسب من الجماهير".

وأضاف متعب، "الأمور ظلت صعبة حتى سجلت هدفاً وكان من أجمل أهدافى فى مرمى الزمالك وفى حياتى عموما، فى تلك الفترة فكرة أننا نخاف لم تكن موجودة ليس تقليلاً من المنافس ولكن ثقة فى أنفسنا، وكان لدينا مدرب عبقرى، الخوف الوحيد هو عدم تحقيق نتيجة إيجابية ترضى الجمهور".

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واختتم قناص الأهلى والمنتخب، "مانويل جوزيه كان يقول لنا دائماً قدم كل ما لديك، وعندما يكون لديك مجموعة من اللاعبين لديهم شخصية قوية هذا يمنحك الراحة داخل الملعب، وكان هناك عملية مزج بين الكبار والناشئين بشكل مميز، واللاعبون لم يكن لهم سقف فى الطموح".

ويحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الوداد المغربي مساء اليوم السبت، وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المغرب، في المواجهة المقامة على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا، التي تأتي في ذهاب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.. ويدخل الأهلي مواجهة الوداد وهو منقوصاً من عدداً كبيراً من نجومه المقيدين في القائمة الافريقية وعلى رأسهم قلبي الدفاع محمود متولي ورامي ربيعة، في الوقت الذي ابتعد محمود عبد المنعم كهربا عن الحسابات الفنية لاستمرار معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، فيما يستعيد الفريق الأحمر جهود الثنائي الحارس الأساسي محمد الشناوي والمدافع أيمن أشرف والذين غابا عن المباريات الأخيرة محلياً بداعي الإصابة.