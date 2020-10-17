بيراميدز ينقل تدريباته فى المغرب لملعب مولاى رشيد استعدادا لمواجهة حورويا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة بعثة فريق نادي بيراميدز نقل تدريبات فريق الكرة فى الدار البيضاء لتقام على ملعب مولاى رشيد، بدلا من ملعب كهرما الذى خاض الفريق مرانه الأول عليه بالأمس. وتوجه محمد صلاح مدير الفريق لملعب مولاى رشيد لمعاينته مؤكدا أنه أفضل بكثير من ملعب كهرما ويليق باستعدادات الفريق لنصف النهائي القاري أمام حوريا كوناكري، وأرضيته جيدة للغاية.
محمد صلاح أكد أنه سيتم تحديد موعد المران بعد التشاور مع الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق، خاصة فى ظل عدم وجود أضواء كاشفة بالملعب مع إمكانية تعديل الموعد وتبكير التدريب قبل حلول الظلام.
يذكر أن بيراميدز يستعد لمواجهة حوريا كوناكري الغيتي في التاسعة من مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت كازبلانكا، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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