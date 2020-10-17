شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينقل تدريباته فى المغرب لملعب مولاى رشيد استعدادا لمواجهة حورويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة بعثة فريق نادي بيراميدز نقل تدريبات فريق الكرة فى الدار البيضاء لتقام على ملعب مولاى رشيد، بدلا من ملعب كهرما الذى خاض الفريق مرانه الأول عليه بالأمس. وتوجه محمد صلاح مدير الفريق لملعب مولاى رشيد لمعاينته مؤكدا أنه أفضل بكثير من ملعب كهرما ويليق باستعدادات الفريق لنصف النهائي القاري أمام حوريا كوناكري، وأرضيته جيدة للغاية.

محمد صلاح أكد أنه سيتم تحديد موعد المران بعد التشاور مع الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق، خاصة فى ظل عدم وجود أضواء كاشفة بالملعب مع إمكانية تعديل الموعد وتبكير التدريب قبل حلول الظلام.

Advertisements

يذكر أن بيراميدز يستعد لمواجهة حوريا كوناكري الغيتي في التاسعة من مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت كازبلانكا، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفى وقت سابق، قال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه يتوقع مباراة غاية في القوة والإثارة عندما يلتقى فريقه أمام نظيره حوريا كوناكرى مساء الثلاثاء المقبل على استاد محمد الخامس فى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، موضحا أن وصول الفريق لنصف النهائي يؤكد مدى قوته حيث يمتلك خبرات كبيرة وستكون مواجهة مثيرة.. وأوضح سعيد أن بيراميدز وصل للمغرب مبكرا حتى يستعد بكل قوة للمباراة الهامة، والنادي وفر كل سبل الراحة للاعبين من طائرة خاصة وفندق فخم وغيرها من وسائل الراحة من أجل تحقيق نتيجة والوصول للنهائي، وطمعا في الفوز بلقب البطولة الغالية، والنادي يقدم كل الدعم والمساندة للاعبيه ولا يبخل عنهم بأي شيء.